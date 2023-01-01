Биография

Сергей Гамов – российский актер кино и театра. Появился на свет в городе Новотроицк Оренбургской области 13 сентября 1961 года. Обладатель почетного звания заслуженного артиста России. С детства хотел стать актером, после окончания школы уехал в Свердловск, где подал документы в Свердловское театральное училище. Успешно окончив его, перебрался в Москву, где получил высшее образование, на этот раз в ГИТИСе. Еще во время учебы в Свердловске стал членом труппы местного ТЮЗа, на его сцене сыграл Сергей Гамов роли в таких постановках, как «Войцек», «Бенефис», «Зимняя сказка», и множестве других. Свою личную жизнь актер не афиширует, о наличии у него супруги или детей широкой общественности ничего не известно. Впервые появился в кино вскоре после переезда в Москву, сыграв эпизодическую роль в картине «Здесь твой фронт». За годы до распада СССР появился еще в нескольких проектах, однако большого успеха они ему не подарили. Известность пришла к актеру уже при РФ, и началась она для Сергея Гамова с фильма «Легенда о Леониде», где он исполнил одну из центральных ролей. В двухтысячные годы стал часто появляться в сериалах, к самым заметным можно отнести «Гончие», «Кулинар», «Приставы», «Подкидыш». На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно работает в санкт-петербургском Театре на Литейном.