Сокровища Ермака (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После того, как одиннадцатилетний пермский школьник Костя, самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается моментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография карты и ключ, о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, вместе с ним увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, приближаясь к кладу.



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