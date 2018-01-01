Сокровища Ермака (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После того, как одиннадцатилетний пермский школьник Костя, самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается моментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография карты и ключ, о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, вместе с ним увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, приближаясь к кладу.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
- ОДРежиссёр
Олег
Денисов
- ГКАктёр
Георгий
Кальдин
- МПАктриса
Мария
Полиенко
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- АЛАктёр
Артем
Лещик
- АКАктёр
Александр
Кононец
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ПВАктриса
Полина
Воробьева
- РГАктёр
Роман
Грибков
- Актёр
Сергей
Гамов
- АМАктёр
Алексей
Манцыгин
- КССценарист
Кирилл
Седухин
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ГВХудожница
Галина
Витлакова
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- ЛМОператор
Любовь
Морозова
- ЭРКомпозитор
Эльман
Рагимов
- АРКомпозитор
Алексей
Разумов