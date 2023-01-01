Биография

Дмитрий Караневский — актер, сценарист, продюсер и композитор. Родился в Санкт-Петербурге 10 ноября 1992 года. После окончания школы поступил в театральную академию. Служил в Студии при театре имени Ленсовета, был задействован в спектаклях «Сотворившая чудо», «Дон Кихот», «Кабаре Брехт», «Флейта-позвоночник». Пробовал себя в качестве продюсера и сценариста на съемках короткометражки «Давай никогда не ссориться». Сегодня фильмография Дмитрия Караневского насчитывает более 15 работ. Актера можно встретить в сериалах «Немец», «Домашний арест», «Последствия», «Подражатель», «Конец света». Также сыграл Алешу в комедии «Дылды».