Биография

Российский актер Евгений Степанов появился на свет 23.03.1990 г. Работает в жанрах комедия, драма, мелодрама. Родился в г. Сергиев Посад. Закончил с отличием театральное училище. Снимается в кино с 19 лет. Его дебютом стал знаменитый телевизионный сериал «Воронины», пилотный эпизод которого вышел на экраны еще в 2009 г. В нем Степанов в роли матроса, роль – не главная, но он указан в титрах. Далее он играл во многих телесериалах, и сегодня в его фильмографии 28 проектов, из которых он указан в титрах 23 раза. Ему очень повезло с необычным типажом, из-за которого его часто приглашают на эпизодические роли, которые удаются артисту особенно ярко. Наиболее знаменитые фильмы с Евгением Степановым – «Реальные пацаны», где он сыграл роль официанта, «Склифосовский» (также официант), «СашаТаня», «Молодежка». В телесериале «Стройка» он сыграл доставщика цветов, в «Беспокойном участке» – абитуриента, в «Девочки поймут» – ботаника. После он получал более значительные роли, снявшись в телесериалах «Паутина 10», «Челночницы», «Бумеранг», «Улица», «Крылья Пегаса», «Изморозь», «Совсем чужие», «Свадьбы и разводы», «257 причин, чтобы жить». Из новых проектов – «Убить босса», который вышел на экраны в 2020 году.