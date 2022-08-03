Небесный суд. Сезон 1. Серия 4
Небесный суд
1-й сезон
4-я серия

Небесный суд (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.22012, Небесный суд. Сезон 1. Серия 4
Драма12+
О сериале

Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они — участники Небесного Суда.

Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

