Wink
Сериалы
Небесный суд
1-й сезон
2-я серия

Небесный суд (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Небесный суд. Сезон 1. Серия 2
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они — участники Небесного Суда.

Сериал Небесный суд 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесный суд»