2016, Осколки счастья 2. Серия 1
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Осколки счастья 2 (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Кажется, что в доме Кораблевых все наконец наладилось: Дима открыл собственный стоматологический кабинет, дети полюбили Наташу, как родную мать, и с нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили хулиганы, ему нечем выплачивать кредит, а главное – у Наташи диагностирова�ли смертельное заболевание.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- РИРежиссёр
Руслан
Ибрагимов
- Актёр
Юрий
Батурин
- ЮЖАктриса
Юлия
Жигалина
- ВТАктёр
Виталий
Такс
- Актриса
Анастасия
Чистякова
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- ЛЛАктриса
Лиза
Леонова
- АРАктёр
Андрей
Родимов
- КПАктриса
Ксения
Пацинская
- АНАктёр
Армен
Назикян
- ЕМАктриса
Елена
Меньшикова
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин