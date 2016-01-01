Осколки счастья 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Осколки счастья 2
1-й сезон
4-я серия
2016, Осколки счастья 2. Серия 4
Драма12+
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Осколки счастья 2 (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кажется, что в доме Кораблевых все наконец наладилось: Дима открыл собственный стоматологический кабинет, дети полюбили Наташу, как родную мать, и с нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили хулиганы, ему нечем выплачивать кредит, а главное – у Наташи диагностировали смертельное заболевание.

Сериал Осколки счастья 2 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Осколки счастья 2»