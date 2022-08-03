Военная разведка: Северный фронт (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.32012, Военная разведка: Северный фронт. Серия 7
Приключения, Военный12+
О сериале
Сериал рассказывает о формировании команды разведчиков, освещает ее действия на Северном фронте в 1939 году перед началом белофинской кампании, и об операциях разведчиков непосредственно во время Финской войны. Им предстоит проследить за разворачиванием финской артиллерии на границе с Советским Союзом и стать невольными свидетелями первого выстрела по родной территории обнаружить лагерь, в котором немецкие инструкторы готовят агентов для заброски на территорию СССР взорвать шлюз, чтобы предотвратить затопление позиций наших войск у линии Маннергейма расквитаться с «убийцей офицеров», неуловимым финским снайпером…
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПАРежиссёр
Петр
Амелин
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Павел
Трубинер
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- АКАктёр
Александр
Кудренко
- НКАктриса
Нина
Курпякова
- АБАктёр
Александр
Блок
- Актриса
Анна
Пескова
- МТАктёр
Михаил
Трясоруков
- ЭНАктриса
Элли
Нярья
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ЕЛСценарист
Евгений
Лабецкий
- ЛВСценарист
Лев
Волковыский
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- НГПродюсер
Надежда
Гришина
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АРХудожник
Андрей
Розин
- МИХудожница
Марина
Ивлева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ВЛОператор
Валерий
Лернер
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий