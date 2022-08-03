Военная разведка: Северный фронт (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сериал рассказывает о формировании команды разведчиков, освещает ее действия на Северном фронте в 1939 году перед началом белофинской кампании, и об операциях разведчиков непосредственно во время Финской войны. Им предстоит проследить за разворачиванием финской артиллерии на границе с Советским Союзом и стать невольными свидетелями первого выстрела по родной территории обнаружить лагерь, в котором немецкие инструкторы готовят агентов для заброски на территорию СССР взорвать шлюз, чтобы предотвратить затопление позиций наших войск у линии Маннергейма расквитаться с «убийцей офицеров», неуловимым финским снайпером…

