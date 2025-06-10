Под прикрытием (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Секретный отдел разведки отправляет своего агента для внедрения в ОПГ, возглавляемую талантливым и харизматичным лидером. Триллер «Под прикрытием» — сериал с Павлом Трубинером о борьбе с бандой, которая больше похожа на культ. В основе проекта — одноименная дорама из Южной Кореи.
Егор Соболь руководит сверхсекретным внеправительственным отделом, призванным бороться с самыми опасными преступниками с помощью прослушки и внедрения. Сейчас их внимание сосредоточено на группировке, где одну из главных должностей занимает преступник по кличке Бес. Агент под прикрытием Валерий Карпов скомпрометировал себя, и Соболь начинает готовить спасательную операцию. В этом ему должен помочь спецназовец Ян Шамрай, которого судят за убийство. Шамрай должен стать новым снайпером банды Беса и доказать свою преданность. Однако вскоре выясняется, что Бес — далеко не ключевая фигура. Во главе опасной группировки стоит неуловимый Призрак, поймать которого почти невозможно.
Что предпримут сотрудники отдела теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Под прикрытием» онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Ткачев
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Владимир
Ильин
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Илья
Малаков
- АПАктриса
Арина
Постникова
- ССАктёр
Сергей
Соцердотский
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленский
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- Сценарист
Сергей
Ткачев
- ФВПродюсер
Флойд
Ван Баскирк
- НТПродюсер
Наталия
Ткачева
- СПОператор
Сергей
Павленко
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко
- ПККомпозитор
Павел
Карманов
- Композитор
Сергей
Ткачев