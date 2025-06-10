Под прикрытием (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Под прикрытием. Сезон 1. Серия 2
2020, Под прикрытием. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Триллер18+

Секретный отдел разведки отправляет своего агента для внедрения в ОПГ, возглавляемую талантливым и харизматичным лидером. Триллер «Под прикрытием» — сериал с Павлом Трубинером о борьбе с бандой, которая больше похожа на культ. В основе проекта — одноименная дорама из Южной Кореи.

Егор Соболь руководит сверхсекретным внеправительственным отделом, призванным бороться с самыми опасными преступниками с помощью прослушки и внедрения. Сейчас их внимание сосредоточено на группировке, где одну из главных должностей занимает преступник по кличке Бес. Агент под прикрытием Валерий Карпов скомпрометировал себя, и Соболь начинает готовить спасательную операцию. В этом ему должен помочь спецназовец Ян Шамрай, которого судят за убийство. Шамрай должен стать новым снайпером банды Беса и доказать свою преданность. Однако вскоре выясняется, что Бес — далеко не ключевая фигура. Во главе опасной группировки стоит неуловимый Призрак, поймать которого почти невозможно.

Что предпримут сотрудники отдела теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Под прикрытием» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

