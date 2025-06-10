Под прикрытием (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Секретный отдел разведки отправляет своего агента для внедрения в ОПГ, возглавляемую талантливым и харизматичным лидером. Триллер «Под прикрытием» — сериал с Павлом Трубинером о борьбе с бандой, которая больше похожа на культ. В основе проекта — одноименная дорама из Южной Кореи.



Егор Соболь руководит сверхсекретным внеправительственным отделом, призванным бороться с самыми опасными преступниками с помощью прослушки и внедрения. Сейчас их внимание сосредоточено на группировке, где одну из главных должностей занимает преступник по кличке Бес. Агент под прикрытием Валерий Карпов скомпрометировал себя, и Соболь начинает готовить спасательную операцию. В этом ему должен помочь спецназовец Ян Шамрай, которого судят за убийство. Шамрай должен стать новым снайпером банды Беса и доказать свою преданность. Однако вскоре выясняется, что Бес — далеко не ключевая фигура. Во главе опасной группировки стоит неуловимый Призрак, поймать которого почти невозможно.



Что предпримут сотрудники отдела теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Под прикрытием» онлайн на Wink.

