Биография

Сергей Ткачев — режиссер, драматург, сценарист, актер. Лауреат многочисленных кинофестивалей. Родился в 1965 году. После обучения в РАТИ получил два диплома — актера и режиссера. Во время учебы поставил в Нидерландах спектакль по пьесе собственного сочинения. В середине 90-х работал во Франции театральным режиссером. Снимать кино начал в 1995 году. Первый фильм Ткачева «Коля + Тоня + Ира» был отмечен жюри фестиваля «Святая Анна». Вернувшись в Россию, принял участие в съемках многосерийного детектива «Директория смерти». В сериале Ткачев режиссировал три новеллы. Поставив драму «Щит Минервы», режиссер получил приз Московского кинофестиваля 2003 года. Продолжением работы стал фильм «Маша», показанный на 14 международных кинофорумах. Восьмисерийный «Частный заказ» 2007 года удивил зрителя добрым юмором и осмысленностью происходящего. Мелодраматические ленты последующих лет еще сильнее понравились публике. В детективной драме «Скорпион на ладони» Ткачев играет роль журналиста, главного персонажа расследования. После комедии 2012 года «Праздник взаперти» был занят писательским трудом. Сейчас в производстве находится очередной фильм режиссера.