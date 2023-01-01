Биография

Сергей Павленко – оператор. Большинство кинопроектов – телевизионные сериалы. Работает преимущественно с такими жанрами, как драма, комедия и криминал. Родился в 1969 году. Имеет на счету более двадцати снятых фильмов. При этом многие из них посвящены войне. Является выпускником ВГИКа. Учебу завершил в 1993 году, получив красный диплом. Имеет несколько проектов с такими режиссерами, как Сергей Ткачев, Юлия Колесник, Николай Гусев и Михаил Кабанов. Часто сотрудничает с продюсером Владом Ряшиным, с которым снял более десяти кинофильмов. Также имеет более пяти совместных фильмов с кинопродюсером Виталием Бордачевым. Первым крупным проектом в области кинематографа стал фильм-биография «Олег Лундстрем. Попурри на темы прожитой жизни». Картина вышла на экраны в 2002 году. Следующими фильмами Сергея Павленко стали короткометражка «Прогулка» (2002), криминальный телесериал «Строптивая мишень» (2004) и драма «Разметка» (2007). Наиболее известной работой в портфолио оператора стал телевизионный сериал о Великой Отечественной Войне «По законам военного времени», выпущенный в 2015 году. Также среди кинопроектов Павленко – сериалы «Под прикрытием», «Французский попутчик» и «Северный ветер».