Поезд памяти (фильм, 1975) смотреть онлайн

«Поезд Памяти» — это советский мультфильм 1975 года, созданный режиссером Николаем Серебряковым по сценарию Алексея Спешнева на студии «Союзмультфильм». Этот трогательный фильм, основанный на стихотворениях Пабло Неруды, посвящен памяти великого чилийского поэта и дипломата, лауреата Нобелевской премии по литературе.



