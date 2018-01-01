Поезд памяти (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Поезд памяти
Мультфильм18 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Поезд Памяти» — это советский мультфильм 1975 года, созданный режиссером Николаем Серебряковым по сценарию Алексея Спешнева на студии «Союзмультфильм». Этот трогательный фильм, основанный на стихотворениях Пабло Неруды, посвящен памяти великого чилийского поэта и дипломата, лауреата Нобелевской премии по литературе.
