WinkНиколай Серебряков
Николай Серебряков
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 14 декабря 1928 г. (76 лет)
- Дата смерти
- 9 августа 2005 г.
Фильмография
Режиссёр
Притча об артисте1989, 17 минБесплатно
- 8.6
Разлученные1980, 27 минБесплатно
Поезд памяти1975, 18 минБесплатно
Ваня Датский1974, 14 минБесплатно
Ветерок1972, 9 минБесплатно
Золоченые лбы1971, 15 минБесплатно
- 7.6
Сказка о живом времени1970, 9 минБесплатно
Великие холода1969, 17 минБесплатно
- 7.2
Клубок1968, 9 минБесплатно
- 6.8
Не в шляпе счастье1968, 15 минБесплатно
- 8.7
Честное крокодильское1967, 9 минБесплатно
Я жду птенца1966, 15 минБесплатно
- 8.0
Ни богу, ни черту1965, 17 минБесплатно
- 9.2
Хочу быть отважным1963, 15 минБесплатно