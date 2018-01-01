Wink
Николай Серебряков
Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
14 декабря 1928 г. (76 лет)
Дата смерти
9 августа 2005 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист