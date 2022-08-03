Клубок
Wink
Детям
Клубок
7.21968, Клубок
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

Клубок (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Получила как-то бедная старушка волшебный клубок — все из него связать можно. Связала себе новую одежду, уютный домик. Но показалось ей мало, все больше и больше вещей тянула Старушка из клубка, а потом захотела связать себе молодое лицо, другую жизнь. Тут и кончилась волшебная сила клубка, покатился он в поле, сматывая нить, распуская неправедное богатство, да и самое Старушку тоже. Погубила бедняжку жадность.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb