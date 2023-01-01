Простая смерть (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.61985, Простая смерть
Драма64 мин18+
О фильме
Мир и жизнь, увиденные глазами героя, оказываются бесконечно равнодушны к его боли и страданиям. Но неожиданно для себя в момент смерти он испытывает облегчение и успокоение. «Нельзя так жить!» – голос Толстого со старой пластинки обрамляет все повествование.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Кайдановский
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- МДАктёр
Михаил
Данилов
- КМАктриса
Карина
Моритц
- ЭСАктёр
Э.
Смирнов
- ТТАктриса
Тамара
Тимофеева
- СЧАктёр
Станислав
Чуркин
- АХАктёр
Анатолий
Худолеев
- АБАктёр
А.
Бухвалов
- Сценарист
Александр
Кайдановский
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гербачевский
- Актёр дубляжа
Александр
Кайдановский
- ТЛМонтажёр
Тамара
Липартия
- ЮКОператор
Юрий
Клименко