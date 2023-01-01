Простая смерть
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Простая смерть

Простая смерть (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.61985, Простая смерть
Драма64 мин18+

О фильме

Мир и жизнь, увиденные глазами героя, оказываются бесконечно равнодушны к его боли и страданиям. Но неожиданно для себя в момент смерти он испытывает облегчение и успокоение. «Нельзя так жить!» – голос Толстого со старой пластинки обрамляет все повествование.

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Простая смерть»