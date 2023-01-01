Принцесса на горошине (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация сразу нескольких сказок Ханса Кристиана Андерсена с Иннокентием Смоктуновским и Алисой Фрейндлих. Принцу настала пора жениться. Отец отправляет его на поиски невесты, несмотря на протесты чрезмерно заботливой матери. Юноше предстоит проехать по многим городам, чтобы найти принцессу, которая будет его судьбой. Но принцу кажется, что все это бесполезно. Тем временем дома во дворце его ждет девушка, которую однажды вечером королева обнаружила у себя на пороге, всю промокшую от дождя. Она назвала себя принцессой, но ее слова никто не воспринял всерьез. Может быть, именно ей суждено стать невестой прекрасного принца? Это вы узнаете, когда будете смотреть фильм 1976 года «Принцесса на горошине» онлайн в видеосервисе Wink в хорошем качестве.
Принцесса на горошине смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ИМАктриса
Ирина
Малышева
- АПАктёр
Андрей
Подошьян
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- ИЮАктриса
Ирина
Юревич
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- Актёр
Александр
Калягин
- ВКАктёр
Василий
Куприянов
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- МЛАктриса
Марина
Либакова-Ливанова
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- �ИДПродюсер
Игорь
Демух
- СЗАктёр дубляжа
Станислав
Захаров
- АМОператор
Александр
Мачильский
- ВЕОператор
Вячеслав
Егоров
- АВКомпозитор
Антонио
Вивальди