Wink
Детям
Предвестники бури
Актёры и съёмочная группа фильма «Предвестники бури»

Актёры и съёмочная группа фильма «Предвестники бури»

Режиссёры

Джонатан Фрейкс

Джонатан Фрейкс

Jonathan Frakes
Режиссёр

Актёры

Брэйди Корбет

Брэйди Корбет

Brady Corbet
АктёрAlan Tracy
Билл Пэкстон

Билл Пэкстон

Bill Paxton
АктёрJeff Tracy
Бен Кингсли

Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрThe Hood
Ванесса Энн Хадженс

Ванесса Энн Хадженс

Vanessa Anne Hudgens
АктрисаTintin
Сорен Фултон

Сорен Фултон

Soren Fulton
АктёрFermat
София Майлс

София Майлс

Sophia Myles
АктрисаLady Penelope
Рон Кук

Рон Кук

Ron Cook
АктёрParker
Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс

Anthony Edwards
АктёрBrains
Филип Уинчестер

Филип Уинчестер

Philip Winchester
АктёрScott Tracy
Лекс Шрэпнел

Лекс Шрэпнел

Lex Shrapnel
АктёрJohn Tracy

Сценаристы

Джерри Андерсон

Джерри Андерсон

Gerry Anderson
Сценарист
Сильвия Андерсон

Сильвия Андерсон

Sylvia Anderson
Сценарист
Майкл МакКаллерс

Майкл МакКаллерс

Michael McCullers
Сценарист
Питер Хьюит

Питер Хьюит

Peter Hewitt
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Марк Хаффам

Марк Хаффам

Mark Huffam
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Елистратов

Алексей Елистратов

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа

Художники

Пол Кросс

Пол Кросс

Paul Cross
Художник
Род МакЛин

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Марк Харрис

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Марит Аллен

Марит Аллен

Marit Allen
Художник

Монтажёры

Мартин Уолш

Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Операторы

Брендан Гэлвин

Брендан Гэлвин

Brendan Galvin
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор
Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор