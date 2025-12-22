Горничная (фильм, 2025) смотреть онлайн

Психологический триллер «Горничная» (фильм 2025) — экранизация мирового бестселлера Фриды Макфадден с Амандой Сайфред и Сидни Суини в главных ролях.



Милли недавно вышла по условно-досрочному, у нее нет денег, жилья и связей. Подделав резюме, девушка устраивается горничной в загородный дом семьи Винчестер. Нина — безупречная хозяйка с идеальной улыбкой, ее муж Эндрю — само радушие. Милли уверена, что нашла работу мечты: ей даже выделили собственную комнату. Однако вскоре выясняется, что приветливая и радушная Нина на самом деле психически нездорова. Она придирается, закатывает истерики, грозит увольнением, и лишь Эндрю помогает сглаживать углы в напряженных отношениях между хозяйкой и горничной. Несмотря на предостережения садовника, тревожные звоночки и жуткие сплетни окружающих, Милли держится за эту работу в надежде подзаработать и начать новую жизнь.



