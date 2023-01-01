Биография

Пол Фиг – актер, сценарист и режиссер, родившийся в Мичигане в США. Самую большую популярность обрел после сериала «Сабрина – маленькая ведьма». Был номинирован на премию «Эмми» за сериал «Чудики и чокнутые». Режиссер вырос в штате Мичиган и учился в университете Уэйна, а также в университете Южной Калифорнии. Переехал в Лос-Анджелес, где и начал активную работу в кино. Пол Фиг роли исполнял только в одном фильме и одном сериале. Это были, соответственно, кино «Толстопузы» 1995 года и сериал «Сабрина – маленькая ведьма». После этого он достаточно быстро стал развиваться как кинорежиссер и снял такие известные кинокартины, как «Охотники за приведениями» и «Простая просьба». В 2019 году выпустил фильм «Прошлое рождество». Работал над некоторыми эпизодами сериалов «Офис», «Замедленное развитие» и «Сестра Джеки», а также сделал один выпуск для сериала «Парки и зоны отдыха». Пол Фиг за сериал «Чудики и чокнутые», точнее, с его пилотным выпуском, номинировался дважды на премию «Эмми», несмотря на то, что проект был закрыт после 18 серий. Это было в 1999 году, после чего его карьера как режиссера пошла более успешно, и сниматься в качестве актера он перестал полностью, посвятив себя именно режиссуре.