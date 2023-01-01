Биография

Джон Шварцман – оператор, актер, родился 18 октября 1960 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Пока не сыграл в ящик», «Скала», «Перл-Харбор», «Бенни и Джун», «Фаворит» и др. Джон Шварцман родился в Лос-Анджелесе, в семье продюсера Джека Шварцмана. Образование получил в Университете Южной Калифорнии. Свою кинокарьеру начал в 1984 году. Дебютным фильмом Джона Шварцмана стала комедийная мелодрама «С любовью спешить не стоит». В 1989 году он снял криминальный боевик «Красный прибой». В 1993 году работал над комедийной мелодрамой «Бенни и Джун» с Джонни Деппом в главной роли. В 1996 году на экраны вышла еще одна работа Шварцмана, приключенческий триллер «Скала». В 1998 году оператор участвовал в создании фильма «Армагеддон». В 2003 году Джон Шварцман снимал фильм «Фаворит». Эта картина принесла ему номинацию на «Оскар». В 2007 году работал над созданием драмы «Пока не сыграл в ящик». В 2016 году его фильмография пополнилась биографической кинолентой «Основатель». Небольшую роль Джон Шварцман, как актер, исполнил в детективном триллере «Теория заговора» с Мэлом Гибсоном и Джулией Робертс.