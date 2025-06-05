Гнев матери (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Когда подросток погибает после церемонии посвящения в студенческое братство, его мать готова пойти на все, чтобы отомстить виновникам. Остросюжетная драма «Гнев матери» — фильм с участием Роберта Патрика о борьбе за справедливость.
Барбара — мать четверых детей. Джимми, самый старший из них, уже уехал в колледж, где собирается вступить в то же братство, членом которого когда-то был его отец. Джимми выдерживает изнурительный ритуал посвящения, но на финальной церемонии президент братства переходит все границы, подсыпав новичку в напиток транквилизатор. Джимми попадет в больницу и спустя некоторое время умирает. Отчаявшаяся Барбара пытается призвать колледж и братство к ответственности, но они отрицают вину. Тогда она решет навестить других матерей, дети которых умерли во время ритуала посвящения. Так она надеется устроить скандал, который приведет к реальным изменениям.
Удастся ли ей исполнить свой план, расскажет фильм «Гнев матери» (2021), смотреть онлайн который можно на Wink.
