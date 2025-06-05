Гнев матери
Wink
Фильмы
Гнев матери
7.62021, Гнев матери
Триллер, Драма100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Гнев матери (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Когда подросток погибает после церемонии посвящения в студенческое братство, его мать готова пойти на все, чтобы отомстить виновникам. Остросюжетная драма «Гнев матери» — фильм с участием Роберта Патрика о борьбе за справедливость.

Барбара — мать четверых детей. Джимми, самый старший из них, уже уехал в колледж, где собирается вступить в то же братство, членом которого когда-то был его отец. Джимми выдерживает изнурительный ритуал посвящения, но на финальной церемонии президент братства переходит все границы, подсыпав новичку в напиток транквилизатор. Джимми попадет в больницу и спустя некоторое время умирает. Отчаявшаяся Барбара пытается призвать колледж и братство к ответственности, но они отрицают вину. Тогда она решет навестить других матерей, дети которых умерли во время ритуала посвящения. Так она надеется устроить скандал, который приведет к реальным изменениям.

Удастся ли ей исполнить свой план, расскажет фильм «Гнев матери» (2021), смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев матери»