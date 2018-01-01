Wink
Гнев матери
Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев матери»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев матери»

Режиссёры

Вибеке Муасиа

Vibeke Muasya
Режиссёр

Актёры

Джейк Вири

Jake Weary
АктёрSteven Croission
Элли Франкель

Ellie Frankel
АктёрCiara O'Brien
Лиам Хоган

Liam Hogan
АктёрSean O'Brien
Шиван Фэллон Хоган

Siobhan Fallon Hogan
АктрисаBarbara O'Brien
Джордан Лейдж

Jordan Lage
АктёрSenator
Роберт Патрик

Robert Patrick
АктёрJim O'Brien
Джей Джей Уоррен

Jay Jay Warren
АктёрJimmy O'Brien
Шинейд Хоган

Sinead Hogan
АктёрJessie
Лили Розенталь

Lily Rosenthal
АктрисаKelly O'Brien
Джастин Линвилл

Justin Linville
АктёрVergil

Сценаристы

Шиван Фэллон Хоган

Siobhan Fallon Hogan
Сценарист

Продюсеры

Шиван Фэллон Хоган

Siobhan Fallon Hogan
Продюсер
Патрик Дж. Клифтон

Patrick J. Clifton
Продюсер
Питер Хоган

Peter Hogan
Продюсер

Художники

Джина Руис

Gina Ruiz
Художница

Монтажёры

Сабин Эмильяни

Sabine Emiliani
Монтажёр

Композиторы

Кристиан Эйднс Андерсен

Kristian Eidnes Andersen
Композитор