Биография

Флориан Давид Фиц – актер и режиссер немецкого кино – родился в баварском городе Мюнхене в 1974 году в семье с творческими корнями. Его родители были владельцами престижного отеля. Юноша учился в лингвистической гимназии в родном городе, после окончания которой уехал покорять Америку. Поступил в консерваторию Бостона, где изучал актерское мастерство и занимался музыкой. В 1998 году Фиц получил степень бакалавра изобразительных искусств. Год работал официантом в кафе Нью-Йорка. Но жизнь за границей Флориану не понравилась, и он возвратился в Германию. Первые свои роли Флориан Фиц сыграл в телесериалах. В 2003 году на большие экраны вышел первый фильм Фица «Ледяная планета». Затем последовали успешные роли в кинолентах «Девочки снова сверху», «Мужчины в большом городе» и другие картины и сериалы. Флориан снимался в 3-х сезонах знаменитого сериала «Дневник доктора», получившего 2 премии: А. Гримма и Баварскую. Самым известным фильмом актера стала кинолента «Винсент хочет к морю», к которой он сам написал сценарий. В 2011 году за этот проект Фиц получил 2 кинопремии: как актер и как сценарист. В 2018 году в прокат вышел фильм «100 вещей и ничего лишнего». При создании киноленты Фиц исполнял сразу 3 роли: актера, режиссера и сценариста. В настоящий момент Флориан живет в родном Мюнхене и продолжает свою творческую карьеру.