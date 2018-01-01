100 вещей и ничего лишнего
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100 вещей и ничего лишнего

100 вещей и ничего лишнего (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, 100 Dinge
Драмы, Комедии106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Зажигательная немецкая комедия на актуальную тему разумного потребления. Отмечая заключение выгодного контракта, молодые бизнесмены Пауль и Тони решают на спор отдать друзьям все свои вещи и провести без них сто дней. Смогут ли зажиточные парни встать на путь тотального нигилизма?

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «100 вещей и ничего лишнего»

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