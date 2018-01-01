100 вещей и ничего лишнего (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Зажигательная немецкая комедия на актуальную тему разумного потребления. Отмечая заключение выгодного контракта, молодые бизнесмены Пауль и Тони решают на спор отдать друзьям все свои вещи и провести без них сто дней. Смогут ли зажиточные парни встать на путь тотального нигилизма?



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