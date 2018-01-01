100 вещей и ничего лишнего (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, 100 Dinge
Драмы, Комедии106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Зажигательная немецкая комедия на актуальную тему разумного потребления. Отмечая заключение выгодного контракта, молодые бизнесмены Пауль и Тони решают на спор отдать друзьям все свои вещи и провести без них сто дней. Смогут ли зажиточные парни встать на путь тотального нигилизма?
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Флориан
Давид Фиц
- Актёр
Флориан
Давид Фиц
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- МШАктриса
Мириам
Штайн
- ХЭАктриса
Ханнелоре
Эльснер
- Актёр
Вольфганг
Штумф
- КТАктриса
Катарина
Тальбах
- ЙААктёр
Йоханнес
Алльмайер
- СФАктриса
Сара
Фрик
- ММАктёр
Максимилиан
Мейер-Бретшнайдер
- МФАктриса
Мария
Фуртвенглер
- Сценарист
Флориан
Давид Фиц
- ДМПродюсер
Дан
Мааг
- ЛХПродюсер
Леонар
Хаберле
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ММХудожник
Метин
Мисдик
- БЯОператор
Бернхард
Яспер