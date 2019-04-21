Wink
Ханнелоре Эльснер
Ханнелоре Эльснер

Ханнелоре Эльснер

Hannelore Elsner

Карьера
Актриса
Дата рождения
26 июля 1942 г. (76 лет)
Дата смерти
21 апреля 2019 г.

Фильмография

Актриса