Большая маленькая ложь (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Знаменитый драматический детектив Жан-Марка Валле со звездным актерским составом. В 1 сезоне сериала «Большая маленькая ложь» судьбы пятерых женщин в исполнении Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц оказываются тесно переплетены в преддверии убийства на школьном благотворительном балу. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.



Мадлен — домохозяйка и сплетница, воспитывающая двух детей от разных браков. Ее лучшая подруга Селеста в прошлом построила успешную адвокатскую карьеру, но сейчас сосредоточилась на семейной жизни. Они знакомятся с Джейн, матерью маленького Зигги, которая только недавно приехала в город. Их дети ходят в одну школу, и Зигги в первый же день первого класса обвиняют в том ,что он придушил Амабеллу, дочку местной бизнесвумен Ренаты. Это разделяет родителей на два лагеря, при этом бывший муж Мадлен Нэйтан и его жена Бонни встают на сторону Ренаты. Но все эти проблемы покажутся незначительными, когда в конце учебного года на благотворительном мероприятии произойдет убийство.



Кто именно станет жертвой и в чем причина преступления, вы узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.

