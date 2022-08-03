Большая маленькая ложь. Сезон 1. Серия 5
Большая маленькая ложь
1-й сезон
5-я серия

Большая маленькая ложь (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12017, Big Little Lies
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Знаменитый драматический детектив Жан-Марка Валле со звездным актерским составом. В 1 сезоне сериала «Большая маленькая ложь» судьбы пятерых женщин в исполнении Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц оказываются тесно переплетены в преддверии убийства на школьном благотворительном балу.

Мадлен — домохозяйка и сплетница, воспитывающая двух детей от разных браков. Ее лучшая подруга Селеста в прошлом построила успешную адвокатскую карьеру, но сейчас сосредоточилась на семейной жизни. Они знакомятся с Джейн, матерью маленького Зигги, которая только недавно приехала в город. Их дети ходят в одну школу, и Зигги в первый же день первого класса обвиняют в том ,что он придушил Амабеллу, дочку местной бизнесвумен Ренаты. Это разделяет родителей на два лагеря, при этом бывший муж Мадлен Нэйтан и его жена Бонни встают на сторону Ренаты. Но все эти проблемы покажутся незначительными, когда в конце учебного года на благотворительном мероприятии произойдет убийство.

Кто именно станет жертвой и в чем причина преступления, вы узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Большая маленькая ложь».

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

