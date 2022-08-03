Большая маленькая ложь (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Знаменитый драматический детектив Жан-Марка Валле со звездным актерским составом. В 1 сезоне сериала «Большая маленькая ложь» судьбы пятерых женщин в исполнении Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц оказываются тесно переплетены в преддверии убийства на школьном благотворительном балу. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.
Мадлен — домохозяйка и сплетница, воспитывающая двух детей от разных браков. Ее лучшая подруга Селеста в прошлом построила успешную адвокатскую карьеру, но сейчас сосредоточилась на семейной жизни. Они знакомятся с Джейн, матерью маленького Зигги, которая только недавно приехала в город. Их дети ходят в одну школу, и Зигги в первый же день первого класса обвиняют в том ,что он придушил Амабеллу, дочку местной бизнесвумен Ренаты. Это разделяет родителей на два лагеря, при этом бывший муж Мадлен Нэйтан и его жена Бонни встают на сторону Ренаты. Но все эти проблемы покажутся незначительными, когда в конце учебного года на благотворительном мероприятии произойдет убийство.
Кто именно станет жертвой и в чем причина преступления, вы узнаете, если будете смотреть 1 сезон сериала «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Зои
Кравиц
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ДТАктёр
Джеймс
Таппер
- ДНАктёр
Джеффри
Нордлинг
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ЛМСценарист
Лиана
Мориарти
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Келли
- Продюсер
Николь
Кидман
- ЛМПродюсер
Лиана
Мориарти
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже
- Оператор
Джим
Фрона