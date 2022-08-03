Охотник на оленей (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.61978, The Deer Hunter
Драма, Военный176 мин18+
О фильме
Майкл, Стивен и Ник вступают в армию, чтобы сражаться во Вьетнаме. Оказавшись в зоне боевых действий, они попадают в плен к южновьетнамским партизанам. Майклу удается спастись и вызволить товарищей, но после освобождения их пути расходятся…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время176 мин / 02:56
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МЧРежиссёр
Майкл
Чимино
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ДКАктёр
Джон
Казале
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Мэрил
Стрип
- ДДАктёр
Джордж
Дзундза
- ЧЭАктёр
Чак
Эспегрен
- ШСАктриса
Ширли
Столер
- РОАктриса
Рутаня
Олда
- ПСАктёр
Пьер
Сегаи
- Сценарист
Мэрил
Стрип
- МЧСценарист
Майкл
Чимино
- МЧПродюсер
Майкл
Чимино
- МДПродюсер
Майкл
Дили
- ДППродюсер
Джон
Певералл
- БСПродюсер
Барри
Спайкингс
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ПЗМонтажёр
Питер
Зиннер
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд