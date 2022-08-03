Охотник на оленей (фильм, 1978) смотреть онлайн

Майкл, Стивен и Ник вступают в армию, чтобы сражаться во Вьетнаме. Оказавшись в зоне боевых действий, они попадают в плен к южновьетнамским партизанам. Майклу удается спастись и вызволить товарищей, но после освобождения их пути расходятся…

