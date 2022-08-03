Охотник на оленей
Wink
Фильмы
Охотник на оленей

Охотник на оленей (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.61978, The Deer Hunter
Драма, Военный176 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Майкл, Стивен и Ник вступают в армию, чтобы сражаться во Вьетнаме. Оказавшись в зоне боевых действий, они попадают в плен к южновьетнамским партизанам. Майклу удается спастись и вызволить товарищей, но после освобождения их пути расходятся…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
176 мин / 02:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на оленей»