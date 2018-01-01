Wink
Фильмы
Охотник на оленей
Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на оленей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на оленей»

Режиссёры

Майкл Чимино

Michael Cimino
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрMichael
Джон Казале

John Cazale
АктёрStan
Джон Сэвэдж

John Savage
АктёрSteven
Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрNick
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаLinda
Джордж Дзундза

George Dzundza
АктёрJohn
Чак Эспегрен

Chuck Aspegren
АктёрAxel
Ширли Столер

Shirley Stoler
АктрисаSteven's Mother
Рутаня Олда

Rutanya Alda
АктрисаAngela
Пьер Сегаи

Pierre Segui
АктёрJulien

Сценаристы

Мэрил Стрип

Meryl Streep
Сценарист
Майкл Чимино

Michael Cimino
Сценарист

Продюсеры

Майкл Чимино

Michael Cimino
Продюсер
Майкл Дили

Michael Deeley
Продюсер
Джон Певералл

John Peverall
Продюсер
Барри Спайкингс

Barry Spikings
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Питер Зиннер

Peter Zinner
Монтажёр

Операторы

Вилмош Жигмонд

Vilmos Zsigmond
Оператор