WinkФильмыОхотник на оленейАктёры и съёмочная группа фильма «Охотник на оленей»
Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на оленей»
Режиссёры
Актёры
АктёрMichael
Роберт Де НироRobert De Niro
АктёрStan
Джон КазалеJohn Cazale
АктёрSteven
Джон СэвэджJohn Savage
АктёрNick
Кристофер УокенChristopher Walken
АктрисаLinda
Мэрил СтрипMeryl Streep
АктёрJohn
Джордж ДзундзаGeorge Dzundza
АктёрAxel
Чак ЭспегренChuck Aspegren
АктрисаSteven's Mother
Ширли СтолерShirley Stoler
АктрисаAngela
Рутаня ОлдаRutanya Alda
АктёрJulien