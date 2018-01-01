Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Посвященный»

Режиссёры

Филлип Нойс

Phillip Noyce
Режиссёр

Актёры

Брентон Туэйтс

Brenton Thwaites
АктёрJonas
Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрThe Giver
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаChief Elder
Одейя Раш

Odeya Rush
АктрисаFiona
Кэти Холмс

Katie Holmes
АктрисаMother
Александр Скарсгард

Alexander Skarsgård
АктёрFather
Тейлор Свифт

Taylor Swift
АктрисаRosemary
Камерон Монахэн

Cameron Monaghan
АктёрAsher
Эмма Тремблей

Emma Tremblay
АктрисаLily
Александр Джиллингс

Alexander Jillings
АктёрGabriel - 12 Months

Сценаристы

Роберт Б. Уайди

Robert B. Weide
Сценарист
Лоис Лоури

Lois Lowry
Сценарист

Продюсеры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
Продюсер
Николь Сильвер

Nicole Silver
Продюсер
Скутер Браун

Scooter Braun
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа

Художники

Дайана Силлерс

Diana Cilliers
Художница

Монтажёры

Бэрри Александер Браун

Barry Alexander Brown
Монтажёр

Операторы

Росс Эмери

Ross Emery
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор