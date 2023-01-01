Биография

Джей Хед — американский актер. Родился в Техасе 27 декабря 1996 года. Окончив среднюю школу Лонгмидоу, поступил в Университет Фордхэма. Еще будучи ребенком начал сниматься в сериалах. Помимо актерской карьеры увлекается стрельбой и гольфом, играет в футбол за команду родного города «Голдтуэйт Иглз». Джей Хед дебютировал на экране в 2005 году в популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму» в роли Лероя. Позже пополнил биографию проектами «Безумное телевидение», «Огни ночной пятницы», «Закон и порядок. Специальный корпус». В 2008 году сыграл Аарона в фантастическом боевике Питера Берга «Хэнкок» — партнерами актера по съемочной площадке выступили Уилл Смит, Шарлиз Терон и Джейсон Бейтман. Широкую известность Хед получил благодаря роли Эс Джея Туи в спортивной драме Джона Ли Хэнкока «Невидимая сторона». Фильм удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус», а Хед получил приз Общества кинокритиков Феникса. Впоследствии отметился работами в драмах «Нити» и «Холостяки». В 2019 году сыграл Люка Хейза в эпизоде вестерна «Йеллоустоун», а также попробовал себя в жанре актера фильма-хоррора в картине «Девушка из ада».