Случай (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой человек Витек пытается найти себя - то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.



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