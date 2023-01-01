Случай (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Молодой человек Витек пытается найти себя - то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- БЛАктёр
Богуслав
Линда
- ТЛАктёр
Тадеуш
Ломницкий
- ЗЗАктёр
Збигнев
Запасевич
- БПАктриса
Богуслава
Павелец
- МТАктриса
Мажена
Трыбала
- ЯБАктёр
Яцек
Борковски
- ЯСАктёр
Яцек
Сас-Ухрыновский
- АФАктёр
Адам
Ференцы
- ИБАктриса
Ирена
Бырска
- МГАктриса
Моника
Гоздзик
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- АДХудожница
Агнешка
Доманецкая
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр