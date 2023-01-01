Случай
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Случай

Случай (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.21981, Przypadek
Драмы121 мин18+

Сюжет

Молодой человек Витек пытается найти себя - то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.

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Информация

Страна
Польша
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb