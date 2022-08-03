Двойная жизнь Вероники (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
7.21991, La double vie de Véronique
Фэнтези, Музыка96 мин18+
О фильме
В мире есть две очень похожие девушки с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, у которой обнаруживается чудесный голос и она начинает выступать на сцене. Во Франции живет другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить свое желание и она с головой окунается в радости любви... Как будто что-то незримое связывает их: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продолжит ее жизнь...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- ИЖАктриса
Ирен
Жакоб
- ХГАктриса
Халина
Грыгляшевска
- КЕАктриса
Калина
Едрусик
- АБАктёр
Александр
Бардини
- ВКАктёр
Владислав
Ковальский
- ЕГАктёр
Ежи
Гудейко
- ЯСАктёр
Януш
Стерниньский
- ФВАктёр
Филипп
Вольтер
- СДАктриса
Сандрин
Дюма
- ЛДАктёр
Луи
Дюкрё
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- ЛДПродюсер
Леонардо
Де Ла Фуэнте
- БГПродюсер
Бернар-П.
Гиреман
- РКПродюсер
Рубен
Коренфельд
- КФХудожница
Клаудия
Феллас
- ЖВМонтажёр
Жак
Витта
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер