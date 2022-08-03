Двойная жизнь Вероники
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Двойная жизнь Вероники

Двойная жизнь Вероники (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

7.21991, La double vie de Véronique
Фэнтези, Музыка96 мин18+

О фильме

В мире есть две очень похожие девушки с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, у которой обнаруживается чудесный голос и она начинает выступать на сцене. Во Франции живет другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить свое желание и она с головой окунается в радости любви... Как будто что-то незримое связывает их: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продолжит ее жизнь...

Страна
Норвегия, Франция, Польша
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Музыка
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная жизнь Вероники»