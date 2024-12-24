Мать пытается вернуть сына, которого после несчастного случая забрали социальные службы. Фильм «Нечего терять» — пронзительная драма со звездой французского кино Виржини Эфира, участвовавшая в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.



Мать-одиночка Сильви разрывается между работой в баре и домом, где ее ждут двое сыновей: старший Жан-Жак и младший Софиан. Однажды вечером, когда Сильви трудится на очередной смене, Софиан решает самостоятельно пожарить картошку и сильно обжигается. Жан-Жак отвозит брата в больницу, а спустя несколько дней к ним домой наведывается работница из социальной службы. Там считают, что Сильви плохо выполняет родительские обязанности, и поэтому отправляют Софиана в приют. Теперь Сильви может встречаться с ним только в определенные дни. Но она не готова просто так сдаться и начинает борьбу за собственного ребенка.



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