Любовь с риском для жизни (фильм, 2010) смотреть онлайн

У Жюльена серьезная проблема. Он прекрасный консультант в брачных вопросах, но ни одна женщина не остается с ним дольше, чем на две недели. Он приносит им несчастье. Не абстрактную неудачу, а вполне конкретное несчастье: его женщины или попадают в больницу несколько раз в неделю, или у них рушится карьера, или они ссорятся навсегда со своими близкими. Джоанна убедится в этом на собственном опыте. В день, когда их пути пересеклись ее карьера находилась на взлете, ее личная жизнь наконец наладилась… Все это может очень быстро измениться.

