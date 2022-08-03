Любовь с риском для жизни
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Любовь с риском для жизни

Любовь с риском для жизни (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, La chance de ma vie
Мелодрама, Комедия87 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

У Жюльена серьезная проблема. Он прекрасный консультант в брачных вопросах, но ни одна женщина не остается с ним дольше, чем на две недели. Он приносит им несчастье. Не абстрактную неудачу, а вполне конкретное несчастье: его женщины или попадают в больницу несколько раз в неделю, или у них рушится карьера, или они ссорятся навсегда со своими близкими. Джоанна убедится в этом на собственном опыте. В день, когда их пути пересеклись ее карьера находилась на взлете, ее личная жизнь наконец наладилась… Все это может очень быстро измениться.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь с риском для жизни»