Любовь с риском для жизни (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.82010, La chance de ma vie
Мелодрама, Комедия87 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
У Жюльена серьезная проблема. Он прекрасный консультант в брачных вопросах, но ни одна женщина не остается с ним дольше, чем на две недели. Он приносит им несчастье. Не абстрактную неудачу, а вполне конкретное несчастье: его женщины или попадают в больницу несколько раз в неделю, или у них рушится карьера, или они ссорятся навсегда со своими близкими. Джоанна убедится в этом на собственном опыте. В день, когда их пути пересеклись ее карьера находилась на взлете, ее личная жизнь наконец наладилась… Все это может очень быстро измениться.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- НКРежиссёр
Николя
Кюш
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- Актриса
Виржини
Эфира
- АДАктриса
Армель
Дойч
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- ТНАктёр
Томас
Н’Гиоль
- БРАктриса
Брижит
Роюан
- ИЖАктёр
Ив
Жак
- МААктриса
Мари-Кристин
Адам
- ЭСАктёр
Эли
Семун
- ФПАктёр
Франсис
Перрен
- ЛТСценарист
Лорен
Тернер
- ЛБСценарист
Люк
Босси
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ХГОператор
Хосе
Герель