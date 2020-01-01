Счастливо оставаться (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, Adieu les cons
Драмы, Комедии83 мин18+
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Сюжет
43-летняя парикмахерша Сюзи узнаeт, что смертельно больна, и решает во что бы то ни стало разыскать сына, которого она родила в 15 лет и тут же отдала в приемную семью. Проходить все круги бюрократического ада Сюзи будет не одна, а в компании 50-летнего компьютерщика, который собирался покончить с собой, пока героиня не вторглась в его планы, и незрячего хранителя архивов.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АДРежиссёр
Альбер
Дюпонтель
- Актриса
Виржини
Эфира
- АДАктёр
Альбер
Дюпонтель
- НМАктёр
Николя
Марье
- ЖБАктёр
Жакки
Берруайе
- ФЮАктёр
Филипп
Юшан
- БУАктёр
Бастьен
Угетто
- МОАктриса
Марилу
Оссийу
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- ККАктёр
Киан
Кожанди
- АДСценарист
Альбер
Дюпонтель
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- АКОператор
Алексис
Кавиршин
- КЖКомпозитор
Кристоф
Жюльен