Счастливо оставаться
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Счастливо оставаться

Счастливо оставаться (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Adieu les cons
Драмы, Комедии83 мин18+
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Сюжет

43-летняя парикмахерша Сюзи узнаeт, что смертельно больна, и решает во что бы то ни стало разыскать сына, которого она родила в 15 лет и тут же отдала в приемную семью. Проходить все круги бюрократического ада Сюзи будет не одна, а в компании 50-летнего компьютерщика, который собирался покончить с собой, пока героиня не вторглась в его планы, и незрячего хранителя архивов.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливо оставаться»

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