Счастливо оставаться (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

43-летняя парикмахерша Сюзи узнаeт, что смертельно больна, и решает во что бы то ни стало разыскать сына, которого она родила в 15 лет и тут же отдала в приемную семью. Проходить все круги бюрократического ада Сюзи будет не одна, а в компании 50-летнего компьютерщика, который собирался покончить с собой, пока героиня не вторглась в его планы, и незрячего хранителя архивов.



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