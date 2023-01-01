Wink
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Счастливо оставаться
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливо оставаться»

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливо оставаться»

Режиссёры

Альбер Дюпонтель

Альбер Дюпонтель

Albert Dupontel
Режиссёр

Актёры

Виржини Эфира

Виржини Эфира

Virginie Efira
АктрисаSuze Trappet
Альбер Дюпонтель

Альбер Дюпонтель

Albert Dupontel
АктёрJean-Baptiste Cuchas
Николя Марье

Николя Марье

Nicolas Marié
АктёрSerge Blin
Жакки Берруайе

Жакки Берруайе

Jackie Berroyer
АктёрDr Lint
Филипп Юшан

Филипп Юшан

Philippe Uchan
АктёрM. Kurtzman
Бастьен Угетто

Бастьен Угетто

Bastien Ughetto
АктёрAdrien
Марилу Оссийу

Марилу Оссийу

Marilou Aussilloux
АктрисаClara
Мишель Вюйермоз

Мишель Вюйермоз

Michel Vuillermoz
АктёрLe psy (в титрах: Michel Vuillermoz de la Comédie Française)
Лоран Стокер

Лоран Стокер

Laurent Stocker
АктёрM. Tuttle (в титрах: Laurent Stocker de la Comédie-Française)
Киан Кожанди

Киан Кожанди

Kyan Khojandi
АктёрLe médecin du Dr Lint

Сценаристы

Альбер Дюпонтель

Альбер Дюпонтель

Albert Dupontel
Сценарист

Продюсеры

Филипп Логи

Филипп Логи

Philippe Logie
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Александр Хотченков

Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Мими Лемпика

Мими Лемпика

Mimi Lempicka
Художница

Монтажёры

Кристоф Пинель

Кристоф Пинель

Christophe Pinel
Монтажёр

Операторы

Алексис Кавиршин

Алексис Кавиршин

Alexis Kavyrchine
Оператор

Композиторы

Кристоф Жюльен

Кристоф Жюльен

Christophe Julien
Композитор