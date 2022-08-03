Церемония (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Триллер с Изабель Юппер о странной горничной, которая меняет жизнь обеспеченной французской семьи. Владелица галереи Катрин Лильевр нанимает горничную Софи — девушка работает быстро и эффективно, мало говорит, но иногда испытывает трудности с простейшими задачами, вроде подсчета денег и управления посудомоечной машиной. До поры это никого серьезно не напрягает, но ситуация кардинально меняется, когда Софи начинает дружить с начальницей почтового отделения Жанной, которая принимается настраивать девушку против своих работодателей. К чему это приведет, узнаете из фильма 1995 года «Церемония», когда будете его смотреть онлайн на Wink.

