Церемония (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
7.31995, La Cérémonie
Триллер, Драма107 мин18+
О фильме
Триллер с Изабель Юппер о странной горничной, которая меняет жизнь обеспеченной французской семьи. Владелица галереи Катрин Лильевр нанимает горничную Софи — девушка работает быстро и эффективно, мало говорит, но иногда испытывает трудности с простейшими задачами, вроде подсчета денег и управления посудомоечной машиной. До поры это никого серьезно не напрягает, но ситуация кардинально меняется, когда Софи начинает дружить с начальницей почтового отделения Жанной, которая принимается настраивать девушку против своих работодателей. К чему это приведет, узнаете из фильма 1995 года «Церемония», когда будете его смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КШРежиссёр
Клод
Шаброль
- Актриса
Изабель
Юппер
- СБАктриса
Сандрин
Боннер
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ВМАктёр
Валентен
Мерле
- ЖРАктёр
Жюльен
Рошфор
- ДФАктриса
Доминик
Фро
- ЖПАктёр
Жан-Франсуа
Перрье
- ЛБАктёр
Людовик
Брийян
- РРСценарист
Рут
Ренделл
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- КЭСценарист
Каролин
Эльяшефф
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- ИфПродюсер
Ира
фон Гинант
- КЖХудожница
Коринн
Жорри
- МФМонтажёр
Моника
Фардулис
- БЦОператор
Бернар
Цицерманн
- МШКомпозитор
Матьё
Шаброль