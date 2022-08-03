Приключения Реми (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.52018, Rémi sans famille
Мелодрама, Приключения103 мин6+
О фильме
Экранизация знаменитого романа Гектора Мало «Без семьи». Подкидыш Реми не прижился в приeмной семье и находится в шаге от детдского дома, как вдруг мальчика выкупает бродячий музыкант Виталис. Заинтересованный отличным вокалом Реми он желает воспитать из него своего преемника.
СтранаФранция
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АБРежиссёр
Антуан
Блоссье
- МПАктёр
Малом
Пакуин
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- ЖПАктёр
Жак
Перрен
- Актриса
Людивин
Санье
- АМАктриса
Альбан
Массон
- ЗБАктриса
Зои
Бойл
- Актёр
Николас
Роу
- НДАктриса
Никола
Даффетт
- АБСценарист
Антуан
Блоссье
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв