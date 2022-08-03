Приключения Реми (фильм, 2018) смотреть онлайн

Экранизация знаменитого романа Гектора Мало «Без семьи». Подкидыш Реми не прижился в приeмной семье и находится в шаге от детдского дома, как вдруг мальчика выкупает бродячий музыкант Виталис. Заинтересованный отличным вокалом Реми он желает воспитать из него своего преемника.

