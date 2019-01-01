Белоснежка. Сказка для взрослых
Wink
Фильмы
Белоснежка. Сказка для взрослых
6.52019, Blanche comme neige
Драмы, Комедии107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Белоснежка. Сказка для взрослых (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Умница и красавица Клэр работает под руководством своей мачехи Мод в отеле, принадлежавшем покойному отцу. В силу юности и наивности она не видит истинного отношения женщины к ней. Тем временем Мод считает падчерицу опасной конкуренткой и вынашивает коварный план по избавлению от неe. И однажды Клэр похищают и увозят в неизвестном направлении. К счастью, бедняжке удается сбежать. Она пытается освоиться в незнакомой сельской местности, в чем ей помогают семеро местных мужчин, благодаря которым девушка лучше узнаeт и саму себя.

Белоснежка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка. Сказка для взрослых»

Всё