6.52019, Blanche comme neige
Драмы, Комедии107 мин18+
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Белоснежка. Сказка для взрослых (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Умница и красавица Клэр работает под руководством своей мачехи Мод в отеле, принадлежавшем покойному отцу. В силу юности и наивности она не видит истинного отношения женщины к ней. Тем временем Мод считает падчерицу опасной конкуренткой и вынашивает коварный план по избавлению от неe. И однажды Клэр похищают и увозят в неизвестном направлении. К счастью, бедняжке удается сбежать. Она пытается освоиться в незнакомой сельской местности, в чем ей помогают семеро местных мужчин, благодаря которым девушка лучше узнаeт и саму себя.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АФРежиссёр
Анн
Ф�онтен
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Шарль
Берлен
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- Актёр
Джонатан
Коэн
- РФАктёр
Ричард
Фрешетт
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- ППАктёр
Пабло
Поли
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- АБАктриса
Аврора
Брутен
- ПБСценарист
Паскаль
Боницер
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИАОператор
Ив
Анжело
- БККомпозитор
Бруно
Куле