Белоснежка. Сказка для взрослых (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Умница и красавица Клэр работает под руководством своей мачехи Мод в отеле, принадлежавшем покойному отцу. В силу юности и наивности она не видит истинного отношения женщины к ней. Тем временем Мод считает падчерицу опасной конкуренткой и вынашивает коварный план по избавлению от неe. И однажды Клэр похищают и увозят в неизвестном направлении. К счастью, бедняжке удается сбежать. Она пытается освоиться в незнакомой сельской местности, в чем ей помогают семеро местных мужчин, благодаря которым девушка лучше узнаeт и саму себя.



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