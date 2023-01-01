Мадам Бовари (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История Эммы Бовари — конфликт идеализированной, «книжной» (в понимании главной героини) жизни и суровой реальности. Не сумев смириться с отягощающей, скучной и бессмысленной судьбой, она ввязывается в череду опасных и дерзких поступков, которые приводят к трагическому финалу…



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