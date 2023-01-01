Мадам Бовари (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
8.11991, Madame Bovary
Драмы, Мелодрамы136 мин12+
Сюжет
История Эммы Бовари — конфликт идеализированной, «книжной» (в понимании главной героини) жизни и суровой реальности. Не сумев смириться с отягощающей, скучной и бессмысленной судьбой, она ввязывается в череду опасных и дерзких поступков, которые приводят к трагическому финалу…
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КШРежиссёр
Клод
Шаброль
- Актриса
Изабель
Юппер
- ЖБАктёр
Жан-Франсуа
Бальмер
- КМАктёр
Кристоф
Малавуа
- ЖЯАктёр
Жан
Янн
- ЛБАктёр
Люка
Бельво
- КМАктриса
Кристиана
Минаццоли
- ЖМАктёр
Жан-Луи
Мори
- ФЖАктёр
Флоран
Жибассье
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Буйо
- СКАктриса
Саблин
Кампо
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- КЖХудожница
Коринн
Жорри
- ЖМХудожник
Жак
Моллон
- МФМонтажёр
Моника
Фардулис
- ЖБКомпозитор
Жан-Мишель
Бернар
- МШКомпозитор
Матьё
Шаброль