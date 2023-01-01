Мадам Бовари
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Мадам Бовари

Мадам Бовари (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

8.11991, Madame Bovary
Драмы, Мелодрамы136 мин12+

Сюжет

История Эммы Бовари — конфликт идеализированной, «книжной» (в понимании главной героини) жизни и суровой реальности. Не сумев смириться с отягощающей, скучной и бессмысленной судьбой, она ввязывается в череду опасных и дерзких поступков, которые приводят к трагическому финалу…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам Бовари»

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