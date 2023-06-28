Мое преступление (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Признаться в преступлении, которое не совершала, — и стать звездой. Гротескная французская комедия о масках, которые носят люди.
Две подруги пытаются свести концы с концами в Париже 1930-х. Мадлен мечтает стать известной актрисой, но пока далека от света софитов; Полин грезит о карьере адвоката, но юной девушке непросто пробиться наверх в этой сфере. Внезапно богатого продюсера, известного своей страстью к молоденьким актрисам, находят убитым. Подозрение падает на Мадлен, которая когда-то сотрудничала с ним. Подруги придумывают план: одна признает вину, а другая блестяще защищает ее в суде. Благодаря невероятному резонансу Полин становится успешным юристом, а Мадлен начинают приглашать в спектакли и кино. Казалось бы, цель достигнута — обе девушки получили желаемое и купаются в лучах славы. Но ничто не вечно, ведь правда однажды выйдет наружу...
Узнает ли Париж тайну подруг и настоящую историю преступления? Изабель Юппер и Надя Терешкевич в ретро-детективе Франсуа Озона «Мое преступление» — фильм 2023 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- НТАктриса
Надя
Терешкевич
- РМАктриса
Ребекка
Мардер
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Фабрис
Лукини
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЭСАктёр
Эдуар
Сюльпис
- РЛАктёр
Режис
Лапале
- ОБАктёр
Оливье
Брош
- ФЛАктёр
Феликс
Лефевр
- Сценарист
Франсуа
Озон
- ФПСценарист
Филипп
Пьяццо
- ЖБСценарист
Жорж
Берр
- ЛВСценарист
Луис
Верней
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби