Мое преступление (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Мое преступление
7.92023, Mon crime
Комедия, Драма98 мин18+
Начинающая актриса признается в убийстве, чтобы прославиться. Криминальная ретро-комедия Франсуа Озона

О фильме

Признаться в преступлении, которое не совершала, — и стать звездой. Гротескная французская комедия о масках, которые носят люди.

Две подруги пытаются свести концы с концами в Париже 1930-х. Мадлен мечтает стать известной актрисой, но пока далека от света софитов; Полин грезит о карьере адвоката, но юной девушке непросто пробиться наверх в этой сфере. Внезапно богатого продюсера, известного своей страстью к молоденьким актрисам, находят убитым. Подозрение падает на Мадлен, которая когда-то сотрудничала с ним. Подруги придумывают план: одна признает вину, а другая блестяще защищает ее в суде. Благодаря невероятному резонансу Полин становится успешным юристом, а Мадлен начинают приглашать в спектакли и кино. Казалось бы, цель достигнута — обе девушки получили желаемое и купаются в лучах славы. Но ничто не вечно, ведь правда однажды выйдет наружу...

Узнает ли Париж тайну подруг и настоящую историю преступления? Изабель Юппер и Надя Терешкевич в ретро-детективе Франсуа Озона «Мое преступление» — фильм 2023 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мое преступление»