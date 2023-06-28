Мое преступление (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Признаться в преступлении, которое не совершала, — и стать звездой. Гротескная французская комедия о масках, которые носят люди.



Две подруги пытаются свести концы с концами в Париже 1930-х. Мадлен мечтает стать известной актрисой, но пока далека от света софитов; Полин грезит о карьере адвоката, но юной девушке непросто пробиться наверх в этой сфере. Внезапно богатого продюсера, известного своей страстью к молоденьким актрисам, находят убитым. Подозрение падает на Мадлен, которая когда-то сотрудничала с ним. Подруги придумывают план: одна признает вину, а другая блестяще защищает ее в суде. Благодаря невероятному резонансу Полин становится успешным юристом, а Мадлен начинают приглашать в спектакли и кино. Казалось бы, цель достигнута — обе девушки получили желаемое и купаются в лучах славы. Но ничто не вечно, ведь правда однажды выйдет наружу...



Узнает ли Париж тайну подруг и настоящую историю преступления? Изабель Юппер и Надя Терешкевич в ретро-детективе Франсуа Озона «Мое преступление» — фильм 2023 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.

