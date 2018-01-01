Wink
Мое преступление
Актёры и съёмочная группа фильма «Мое преступление»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мое преступление»

Режиссёры

Франсуа Озон

François Ozon
Режиссёр

Актёры

Надя Терешкевич

Nadia Tereszkiewicz
АктрисаMadeleine Verdier
Ребекка Мардер

Rebecca Marder
АктрисаPauline Mauléon
Изабель Юппер

Isabelle Huppert
АктрисаOdette Chaumette
Фабрис Лукини

Fabrice Luchini
АктёрLe juge Gustave Rabusset
Дэни Бун

Dany Boon
АктёрFernand Palmarède
Андре Дюссолье

André Dussollier
АктёрM. Bonnard
Эдуар Сюльпис

Édouard Sulpice
АктёрAndré Bonnard
Режис Лапале

Régis Laspalès
АктёрM. Brun
Оливье Брош

Olivier Broche
АктёрLéon Trapu
Феликс Лефевр

Félix Lefebvre
АктёрGilbert Raton

Сценаристы

Франсуа Озон

François Ozon
Сценарист
Филипп Пьяццо

Philippe Piazzo
Сценарист
Жорж Берр

Georges Berr
Сценарист
Луис Верней

Louis Verneuil
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Лор Гердетт

Laure Gardette
Монтажёр

Композиторы

Филипп Ромби

Philippe Rombi
Композитор