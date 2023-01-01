Биография

Нуми Рапас — шведская актриса и продюсер. Родилась в городе Худиксвалль 28 декабря 1979 года. Нуми в совершенстве владеет исландским языком. В подростковом возрасте будущая актриса была неформалкой и бунтаркой: слушала панк-рок, красила волосы и носила писрсинг. В 15 лет девочка в одиночку переехала в Стокгольм, где в будущем окончила театральную школу. На первых порах Рапас играла в шведском театре, параллельно тренируя актерское мастерство в студии Skara Skolscen. Дебютную роль Нуми Рапас сыграла в фильме «Тень ворона» 1988 года — девочке было семь лет. После окончания вуза первую роль новоиспеченная актриса исполнила в сериале «Три кроны». Популярность шведской кинодеятельнице принесла роль Лисбет Саландер в экранизации бестселлера Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» в 2009 году. В дальнейшем Рапас стали приглашать в крупные голливудские проекты, такие как «Шерлок Холмс: Игра теней», «Прометей», «Яркость» и другие.