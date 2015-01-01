Особо опасна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Что сложнее: быть спецагентом или пережить школу? Комедийный боевик о шестнадцатилетней шпионке, получившей шанс пожить нормальной жизнью.



Меган с детства готовили к опасной работе агента. Став сиротой, она попала в особый интернат, где детей учат защищаться, нападать и убивать. Лучшая ученица и любимица школьного наставника Хардмана, в шестнадцать лет Меган получает серьезное задание. Она должна поймать Викторию Нокс — преступницу, нелегально продающую оружие. Юная шпионка справляется с задачей, но сама по случайности остается одна в обычном американском городке. Меган решает, что это ее шанс: она притворяется школьницей по обмену, попадает в милую семью и идет в обычную среднюю школу. Все складывается идеально; но девушка никак не ожидает, что школьная жизнь окажется такой сложной и что прошлое найдет ее и здесь...



Сэмюэль Л. Джексон, Софи Тернер и Джессика Альба в приключенческом экшене «Особо опасна». Фильм 2015 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.



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