Особо опасна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Что сложнее: быть спецагентом или пережить школу? Комедийный боевик о шестнадцатилетней шпионке, получившей шанс пожить нормальной жизнью.
Меган с детства готовили к опасной работе агента. Став сиротой, она попала в особый интернат, где детей учат защищаться, нападать и убивать. Лучшая ученица и любимица школьного наставника Хардмана, в шестнадцать лет Меган получает серьезное задание. Она должна поймать Викторию Нокс — преступницу, нелегально продающую оружие. Юная шпионка справляется с задачей, но сама по случайности остается одна в обычном американском городке. Меган решает, что это ее шанс: она притворяется школьницей по обмену, попадает в милую семью и идет в обычную среднюю школу. Все складывается идеально; но девушка никак не ожидает, что школьная жизнь окажется такой сложной и что прошлое найдет ее и здесь...
Сэмюэль Л. Джексон, Софи Тернер и Джессика Альба в приключенческом экшене «Особо опасна». Фильм 2015 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
- КНРежиссёр
Кайл
Ньюман
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ДКАктриса
Дав
Камерон
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ТСАктёр
Тоби
Себастьян
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- ДЙАктёр
Джейсон
Йен Дракер
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ДЧПродюсер
Джон
Чэн
- ТХПродюсер
Тед
Хартли
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ММКомпозитор
Матео
Мессина