Особо опасна
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Особо опасна

Особо опасна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Barely Lethal
Боевики, Комедии94 мин18+

Сюжет

Что сложнее: быть спецагентом или пережить школу? Комедийный боевик о шестнадцатилетней шпионке, получившей шанс пожить нормальной жизнью.

Меган с детства готовили к опасной работе агента. Став сиротой, она попала в особый интернат, где детей учат защищаться, нападать и убивать. Лучшая ученица и любимица школьного наставника Хардмана, в шестнадцать лет Меган получает серьезное задание. Она должна поймать Викторию Нокс — преступницу, нелегально продающую оружие. Юная шпионка справляется с задачей, но сама по случайности остается одна в обычном американском городке. Меган решает, что это ее шанс: она притворяется школьницей по обмену, попадает в милую семью и идет в обычную среднюю школу. Все складывается идеально; но девушка никак не ожидает, что школьная жизнь окажется такой сложной и что прошлое найдет ее и здесь...

Сэмюэль Л. Джексон, Софи Тернер и Джессика Альба в приключенческом экшене «Особо опасна». Фильм 2015 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасна»

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